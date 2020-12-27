شكرا لمتابعة خبر عن موعد توطين مهن المحاسبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن موعد تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المحاسبة.

وأوضحت أن القرار سيطبق في أول ذي القعدة 1442، أي بعد 170 يوماً، ويشمل 19 تصنيفاً للمهنة.

وتشمل مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخيلة، مدير الإدارة العامة للمراجعة، رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية.