صورتان تجمعان ولي عهد أبوظبي وملك ماليزيا.. بينهما أكثر من 40 عاماً

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ظهر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في صور التُقطت له أمس السبت برفقة ملك ماليزيا سلطان عبد الله، في صحراء إمارة أبو ظبي.

وأظهرت صورة أخرى التُقطت في سبعينات القرن الميلادي الماضي، الشيخ محمد بن زايد وملك ماليزيا أثناء دراستهما معا في الأكاديمية العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وهما يرتديان الزي العسكري، أي منذ أكثر من 40 عاما.

وكُتب تعليق على صورتين معا، إحداهما التُقطت اليوم والأخرى أثناء الدراسة في الأكاديمية، “تمضي السنون وتتغير الأحوال، وتبقى القلوب الوفية كما هي”.

يُذكر أن الشيخ محمد بن زايد يتولى، إضافة إلى ولاية عهد أبوظبي، منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

Source akhbaar24.argaam

