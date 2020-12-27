︎ :
.
ظهر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في صور التُقطت له أمس السبت برفقة ملك ماليزيا سلطان عبد الله، في صحراء إمارة أبو ظبي.
وأظهرت صورة أخرى التُقطت في سبعينات القرن الميلادي الماضي، الشيخ محمد بن زايد وملك ماليزيا أثناء دراستهما معا في الأكاديمية العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وهما يرتديان الزي العسكري، أي منذ أكثر من 40 عاما.
وكُتب تعليق على صورتين معا، إحداهما التُقطت اليوم والأخرى أثناء الدراسة في الأكاديمية، “تمضي السنون وتتغير الأحوال، وتبقى القلوب الوفية كما هي”.
يُذكر أن الشيخ محمد بن زايد يتولى، إضافة إلى ولاية عهد أبوظبي، منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر صورتان تجمعان ولي عهد أبوظبي وملك ماليزيا.. بينهما أكثر من 40 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.