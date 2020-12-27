ماذا قال والد الشهيد “القحطاني” بعد تشييع ودفن نجله بمقبرة شهداء الحرم؟ (فيديو وصور)

︎ :

.



شیعت جموع من المصلين بالحرم المكي الشريف أمس (الجمعة)، جثمان الشهيد الرقيب عبدالعزيز بن يحيى بن دايل القحطاني، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، الذي استُشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن الدين والوطن.

وأدى المصلون بالحرم المكي صلاة الميت على جثمان الشهيد عقب صلاة الجمعة أمس، ومن ثم تم دفنه بمقبرة شهداء الحرم بحضور ذوي الشهيد وعدد من ضباط وأفراد لواء الملك سعود بالحرس الوطني.

ونقل الضباط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، لذوي الشهيد؛ سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب والد الشهيد القحطاني، عن فخره واعتزازه باستشهاد نجله في ميدان الشرف، وقد ظهر في مقطع فيديو وهو يشير إلى قبر الشهيد ويقول: “هذا شهيد الواجب والوطن، هانت عليه موتته رحمة الله عليه”.

Source akhbaar24.argaam

