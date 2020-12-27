5 نصائح علاجية لمواجهة نقص فيتامين D في الجسم

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أكد استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، على أهمية فيتامين (د) للجسم؛ إذ يعد هذا الفيتامين من الفيتامينات التي لها دور مهم في تقوية مناعة الجسم؛ مما يحمي من الإصابة بالأمراض ومحاربة البكتيريا والفيروسات التي من الممكن أن تهاجم الجسم، كما أن فيتامين (د) مهم لتوازن المعادن داخل الجسم ومنها الفسفور والكالسيوم.

يعزز نمو العظام:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: تكمن أهمية فيتامين (د) في كونه يساعد على تعزيز صحة العظام والحماية من مرض السكري، كما يعزز نمو العظام وتشارك أيضًا في وظائف مختلفة للجهاز المناعي والجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز العصبي، حيث يساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل الاكتئاب والسكري والسرطان وأمراض القلب، ولهذا فإن نقص هذا الفيتامين يعد من المشكلات الصحية التي تؤثر على العديد من وظائف الجسم.

يهدد الأطفال بالكساح:

ولفت إلى أن أهمية هذا الفيتامين تزداد أكثر عند الأطفال؛ إذ إن النقص الحاد فيه يسبب الكساح الذي يظهر عند الأطفال على شكل أنماط نمو غير صحيحة، وضعف العضلات وآلام في العظام وتشوهات في المفاصل، وهذا نادر جدًّا ومع ذلك، ويمكن أن يعاني الأطفال الذين يشكون من نقص فيتامين (د)، أيضًا من ضعف العضلات أو آلام العضلات.

(5) وسائل علاجية:

ونصح بتشخيص هذا الفيتامين، وضرورة العلاج عبر الوسائل المتاحة وهي:

1- التعرض إلى أشعة الشمس وخاصة بين الساعة العاشرة صباحًا والساعة الثالثة عصرًا للحصول على معدل جيد من فيتامين د.

2- تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د) تحت إشراف طبي.

3- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د ومنها الأسماك، صفار البيض، والبرتقال الذي يحتوي على نسبة عالية جدًّا من فيتامين د.

4- يجب ممارسة الرياضة بشكل يومي حيث إنها تعزز فيتامين د بالجسم.

5- الحفاظ على الوزن المثالي والتخلص من الوزن الزائد للحماية من السمنة التي تؤثر على معدل فيتامين د بالجسم.

Source almowaten

