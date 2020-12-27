في موسم الشتاء .. احذروا الإكثار من مشروبات الكافيين

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مع برودة الأجواء قد يتناول الفرد كميات كبيرة من القهوة والشاي لمواجهة الشعور بالبرد، ويظل السؤال: هل الإكثار من هذه المشروبات يعد ظاهرة صحية.

الكافيين يحفز الهرمونات:

يقول استشاري الباطنة الدكتور محمد حبيب الله لـ”المواطن“: مع دخول الشتاء يزداد استهلاك الشاي والقهوة لمواجهة البرد، وزيادة الاستهلاك قد يترتب عليه إشكاليات على الجسم؛ إذ إن الشاي والقهوة تحتويان على الكافيين، وزيادة هذا العنصر في الجسم له تأثير عكسي؛ فالكافيين يحفز الهرمونات، مثل الأدرينالين ويؤدي إلى شعور الجسم بالتوتر والعصبية.

كما أن هناك آثارًا منشطة على الجسم تنتج من الكافيين، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة انتباه الحواس، ويمكن أن تتحد لإنتاج الشعور بالقلق الشديد عند البعض، كما يزيد الكافيين من الحاجة إلى التبول؛ لأنه يزيد من تدفق الدم عبر الكلى ويمدد الأوعية الدموية، مما يجعل الكلى تنتج المزيد من البول.

نعاس وخمول عقلي:

وأشار إلى أن الدراسة التي أجراها العلماء في جامعة بريستول ببريطانيا على مجموعات من مستهلكي الكافيين وأولئك الذين لا يستهلكونها، وجدوا أن الذين اعتادوا على جرعة من الكافيين في العاشرة والنصف صباحًا يشعرون بأعراض تراجع ذهني، لدى انتهاء مفعول الكافيين من أجسامهم، وتزداد حدة هذه الأعراض عصرًا، حيث تتصاحب بحالات نعاس وخمول عقلي وبضعف في الذاكرة والأداء العام للجسم، كما أن الاستهلاك المتكرر للكافيين لا يحسن من يقظة العقل وأدائه، أما بالنسبة لأولئك الذين لا يستهلكون الكافيين فإن تأثير هذه المادة عليهم كان ضعيفًا بشكل عام، فضلًا عن شعورهم بحالات أقل من النعاس، ويؤكد العلماء في هذا الشأن أن هؤلاء لم يشعروا بأي شعور إيجابي تجاه الكافيين نتيجة لطغيان القلق والعصبية عليهم.

العصائر الطازجة والماء:

ونصح الدكتور حبيب الله بضرورة تناول السوائل الصحية، ومنها العصائر الطازجة، والماء، وتجنب عصائر المعلبات لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة، وأهم نصيحة هي تجنب مشروبات الكافيين قبل النوم؛ لأن ذلك قد يجعل الفرد في حالة توتر وقلق.

Source almowaten

