علامتان أقل شيوعاً للإصابة بسرطان البروستات.. تعرف عليهما

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نبه تقرير طبي بوجود علامتين أقل شيوعاً للإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن العلامة الأولى هي كثرة التبول الليلي؛ كون الشخص يجب أن يتمكن من النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات أثناء الليل دون الحاجة إلى استخدام المرحاض.
ولفت التقرير وفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، إلى أن العلامة الثانية هي الألم عند التبول؛ لأن سرطان البروستات يؤثر على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج العضو الذكري، والمعروف باسم “الإحليل”.
ونصح بسرعة التوجه للطبيب في حال الشعور بآلام، أو ظهور تلك العلامات على الشخص.
Source akhbaar24.argaam
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