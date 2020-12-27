حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مسبوقة برياح سطحية نشطه مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الجوف الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.





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