«الدفاع المدني» تنبه سكان المدينة: الأمطار مستمرة حتى الرابعة صباحًا

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة حتى الرابعة من صباح الأحد.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة».

وأشارت إلى أن مدن «الحناكية، العيص، المدينة المنورة، بدر، خيبر، وادي الفرع» تتأثر بهطول الأمطار الرعدية حتى الرابعة صباحاً من الأحد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية الأحد، تكون متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية نشطه مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الجوف الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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