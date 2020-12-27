«الصحة» تكشف الأحد عن تطورات سلالة كورونا المتحورة وموقف اللقاحات

تعقد وزارة الصحة، مؤتمرًا صحفيًا، الأحد، للكشف عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي، يعلن في المؤتمر مستجدات اللقاحات وآليات التسجيل، وتطورات سلالة كورونا المتحورة.

ومن المقرر أن يسلط المتحدث باسم الوزارة الضوء، على خريطة الإصابات بكورونا الأسبوعية في المملكة، ومؤشرات ومنحنيات الإصابات والحالات الحرجة والوفيات.

وسيجيب المتحدث باسم الصحة عن أبرز الاستفسارات التي وصلت إلى الوزارة خلال الساعات والأربع وعشرين الماضية، كما سيكشف عن الإحصائيات والخدمات الصحية محليًا، بحسب البيان.

وناشدت الوزارة من لديه أسئلة أو استفسارات، المشاركة في المؤتمر الصحفي عبر هاشتاج «#شاركفيالمؤتمر_الصحفي».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن تسلم المملكة المزيد من لقاحات كورونا يسير حسب الخطة.

وأوضح متحدث الصحة، في تصريحات لـ«العربية»، أنه لا يوجد أي إصابات بالمملكة بالسلالة المتحورة من كورونا.

وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع معدل التسجيل لتلقي لقاح كورونا خمسة أضعاف، في الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من التطعيم.

وأكد وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عدد المطعمين ارتفع –كذلك– ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، بعد تلقي ولي العهد اللقاح.

ووجَّه وزير الصحة الشكر لسمو ولي العهد على مبادرته المؤثرة، وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وتلقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد–19»؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وتلقى أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، السبت، الجرعة الأولى للقاح كورونا في مركز اللقاحات الأول؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

كما تلقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما علق عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19).. واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه».

وتلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد–19، ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

ونشرت وزارة الداخلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، مقطع فيديو وصورًا لوزير الداخلية أثناء تلقيه لقاح كورونا.

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