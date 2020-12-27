السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 970 اصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

اعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 970 إصابة بفيروس

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 15 شخصا توفوا بسبب كوفيد19- خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 808 حالات.

// انتهى //

06:20ت م

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سيئول 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 970 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الاصابات إلى 56 الفا و 872 حالة.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 15 شخصا توفوا بسبب كوفيد19- خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 808 حالات.// انتهى //06:20ت م0004

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