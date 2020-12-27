السعودية اليوم / البرازيل تسجل 307 وفيات جديدة بكورونا



ريو دي جانيرو 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس السبت إنها سجلت 17246 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و190795 وفاة جراء الفيروس.

// انتهى //

06:19ت م

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ريو دي جانيرو 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس السبت إنها سجلت 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات مرتبطة به خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و190795 وفاة جراء الفيروس.// انتهى //06:19ت م0003

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