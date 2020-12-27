السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعه على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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