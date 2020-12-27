شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ممارساً صحياً ينهون دورة المراقبة الوبائية للحميات النزفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة بجدة أمس (السبت) دورة تدريبية بعنوان المراقبة الوبائية لأمراض الحميات النزفية، التي شهدت مشاركة 50 ممارساً صحياً وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي واستمرت 3 أيام في أحد فنادق جدة.

وشهدت الأيام الـ3 محاضرات منوعة في مجال المراقبة الوبائية لأمراض الحميات النزفية، إذ استعرض الدكتور علي أحمد الزهراني طبيب نائب أول في الطب الوقائي والصحة العامة ومدير إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة بجدة مقدمة عن الحميات النزفية وأكثر أمراضها شيوعاً ووبائيةً حول العالم وفي المملكة، كما تحدثت الدكتورة أنجم قادر غلام طبيب متخصص في الصحة العامة عن وبائيات الحميات النزفية بشكل عالمي وسلطت الضوء على فسيولوجية أمراض الحميات النزفية.

وألقت الدكتورة أشواق مدني النزاوي الحاصلة على الدكتوراه في الطب المداري من كلية ليفربول وعضو اللجنة الاستشارية لحمى الضنك بالجمعية الدولية بأمراض المناطق المدارية بلندن ومدير المكتب الفني بإدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة بجدة محاضرة عن وبائية حمى الضنك وأنواع نواقل أمراض الحميات النزفية، واختتمت الدورة بمحاضرة للدكتور هايل بن محمد قدسي نائب مدير الإدارة تحدث فيها عن الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة الحميات النزيفية وأهمية الدور الذي يقوم به المتخصصون في تعزيز الصحة لدى المجتمع.

وأشاد المشاركون بالدورة والمحاضرين وبالإجراءات الاحترازية المتبعة طوال أيام الدورة، مقدمين شكرهم لإدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة بجدة.