بالفيديو..قصة تحذير " خوجة " للحريري من مخطط اغتياله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الإعلام الأسبق السفير عبدالعزيز خوجة، أن العالم العربي فقد شخصية سياسية كبيرة بفقدان رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وروى خوجة تفاصيل تحذيره للحريري من مخطط اغتيال، ونصحه بمغادرة لبنان حفاظًا على سلامته.
وقال خوجة إنه عندما عُين سفيرا للمملكة في لبنان عام 2005 كانت علاقته ممتازة مع الحريري،وذات يوم وردته معلومات بوجود مخطط لاغتياله، فاتصل به وطلب منه المغادرة.
وأضاف أن الحريري رد عليه بأن لبنان وطنه وليس فندقاً يغادره وقت الخطر، وأنه يتحمل مسؤولية ما يحدث.
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