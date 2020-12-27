شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة العثور على ثعبان ضخم في حمامات محطة بنزين على طريق " مكة- الهدا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تكشفت حقيقة المقطع المتداول حول ثعبان في حمامات محطة بنزين بوادي نعمان في طريق " مكة-الهدا " الطائف.

وتبين أن المقطع المتداول تم تصويره خارج المملكة، وبالتحديد في حديقة باسير ريس بسنغافورة، ويأتي ذلك بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، الأمر الذي تسبب في قلق المترددين على هذه المحطة.

وكان البعض تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه ثعبان ضخم وزعموا أنه تم تصويره في حمامات محطة بنزين بوادي نعمان في طريق " مكة-الهدا " الطائف.