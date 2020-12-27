︎ .

‏حكومة ‎#أردوغان تتاجر بالوباء الذي يفتك بالأتراك بفرض ضريبة للحصول على ‎#لقاح_كورونا في محاولة للبحث عن مورد جديد لإنقاذ الاقتصاد المنهار، الجريدة الرسمية أعلنت تطبيق 1% من ثمن اللقاح لتصبح بذلك ‎#تركيا الدولة الأولى في العالم التي تفرض رسوما على مواطنيها للحصول على اللقاح‏حكومة ‎#أردوغان تتاجر بالوباء الذي يفتك بالأتراك بفرض ضريبة للحصول على ‎#لقاح_كورونا في محاولة للبحث عن مورد جديد لإنقاذ الاقتصاد المنهار، الجريدة الرسمية أعلنت تطبيق 1% من ثمن اللقاح لتصبح بذلك ‎#تركيا الدولة الأولى في العالم التي تفرض رسوما على مواطنيها للحصول على اللقاح





كانت هذه تفاصيل خبر حكومة ‎#أردوغان تتاجر بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.