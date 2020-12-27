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أردوغان و تجارة المخدرات

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‏تدر تجارة المخدرات على ‎#تركيا 15 مليار دولار سنويا، دول عريبة عديدة حاولت تركيا إرسال المخدرات إليها كـ ‎# التي أحبطت تهريب 8.7 مليون حبة كبتاغون، كذلك ‎#مصر التي أحبطت تهريب 6 أطنان من المخدرات و ‎#ليبيا التي ضبط سفينتين تحملان 8 ملايين قرص مخدر



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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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