القبض على مواطن ومقيم انتحلا صفة رجلي أمن وسرقا 8 آلاف ريال من باكستاني

أقرا بما نُسب إليهما
أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على مواطن ومقيم سوداني في مكة المكرمة بعد قيامهما بانتحال صفة رجلي أمن.
وأكدت وزارة الداخلية، أن المتهمين استوقفا وافدًا باكستاني الجنسية، وسلبا منه مبلغًا ماليًّا قدره 8.000 ريال بالقوة.
وأشارت إلى أن المتهمين أقرَّا بما نُسب إليهما، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال بشأنهما تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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