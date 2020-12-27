السعودية اليوم / مصر تسجل 1189 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و43 حالة وفاة



القاهرة 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1189 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 477 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 109462 حالة.

وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 131315 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7352 حالة وفاة.

// انتهى //

02:06ت م

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القاهرة 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1189 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 43 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 477 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 109462 حالة.وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 131315 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7352 حالة وفاة.// انتهى //02:06ت م0115

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