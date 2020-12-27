شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يكلف أمين «التعاون» بدعوة قادة الخليج لقمة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وعبر «الحجرف» عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيمانا منهم بأواصر الأخوة والمحبة، التي تربط مواطني دول مجلس التعاون. وأضاف الحجرف قائلا: «إن انعقاد القمة الحادية والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة، التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس -حفظهم الله- لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل».
التعافي الاقتصادي
وأضاف إن المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق -بإذن الله- لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.
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