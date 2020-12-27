شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد- 19» بمركز اللقاح الأول بجدة.

جاء ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد دشنت، الخميس الماضي، مركز اللقاحات في محافظة جدة، بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.