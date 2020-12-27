شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة قد دشنت، الخميس الماضي، مركز اللقاحات في محافظة جدة، بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.
ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.
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