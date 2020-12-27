شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقي ولي العهد اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف والان نبدء بالتفاصيل

عقب تلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا ، ارتفع معدل التسجيل للحصول على اللقاح، إلى 5 أضعاف، إضافة إلى ارتفاع الإقبال على مراكز التطعيم 3 أضعاف المعدل اليومي، ما يعكس ثقة السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسمو ولي العهد وقيادته الحكيمة لهذه الأزمة حتى قبل نشوئها.

وبين وزير الصحة د. توفيق الربيعة، أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لطلب اللقاح إلى 5 أضعاف عن الساعات السابقة، بينما ارتفع عدد المطعمين 3 أضعاف المعدل اليومي.

وقدم «الربيعة» الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

ويعكس الإقبال الشديد على التسجيل والتطعيم، استجابة المواطنين والمقيمين لبادرة سمو ولي العهد بتلقي لقاح كورونا، والتي نبعت من حرصه الشديد وإيمانه القوي بأهمية توجيه رسائل طمأنة للشعب على سلامة ومأمونية اللقاح، وهو ما انعكس بشكل ملفت على عمليات التسجيل الكبيرة التي تلت تلك البادرة.

ووجه سموه، من خلال البادرة، رسالة مباشرة لعموم المواطنين والمقيمين، بثقته الكبيرة في القطاعين الصحي والدوائي في المملكة، في إطار العمل الخاص بالتحصين من «كورونا» من خلال اللقاحات الأكثر مأمونية وفاعلية.

وترجمت النتائج الكبيرة التي تحققت في أعقاب بادرة سمو ولي العهد بتلقي الجرعة الأولى للقاح كورونا، والاستجابة الشعبية الكبيرة، قوة تأثير شخصية سموه كقائد ملهم مُحب لشعبه والقاطنين على أرض المملكة، وحرصه على بذل كل الأسباب التي ترفع من مستويات القناعة تجاه القرارات المتعلقة بالصحة العامة.

وجه رسالة هامة بثقته الكبيرة في القطاعين الصحي والدوائي

البادرة أكدت للسعوديين والمقيمين مأمونية وفعالية اللقاح

زيادة الإقبال على مراكز التطعيم 3 أضعاف المعدل اليومي