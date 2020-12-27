شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يتوج الفائزين في سباق الفروسية والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول سمو أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، ومجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمين عام هيئة الفروسية الأستاذ عادل المزروع. بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم انطلق الشوط العاشر لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900.000 ريال.

وعقب نهاية الشوط العاشر، سلّم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لخيل الإنتاج بعد فوز الجواد «الزحزاح» بالمركز الأول لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي. ثم بدأ الشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900.000 ريال وتمكن الجواد «ماكينج ميراكلس» بالفوز بالمركز الأول لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز. وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للفائزين وما حققوه بكأس سمو ولي العهد، منوها بما تحظى به هذه الرياضة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، ودعم مستوياتها للعالمية في كأس السعودية، معربا عن شكره للأمير بندر بن خالد الفيصل على التنظيم العالي.