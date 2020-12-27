شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويستهل جولاته التفقدية بزيارة مشروعات جدة والان نبدء بالتفاصيل
ويقف سمو أمير المنطقة، خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ويستمع إلى شرح من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.
ويرأس سموه في مقر المحافظة اجتماعا للمجلسين المحلي والبلدي، يتم خلاله، استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية، كذلك سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع سموه إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.
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