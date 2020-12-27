شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين.. مواقف ثابتة لوحدة الصف وحل الخلافات والان نبدء بالتفاصيل

أكد سياسيون وخبراء أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، يتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية، ومواقفه الثابتة والراسخة في حفظ كيان مجلس التعاون وصون أمنه والذود عن مكتسباته، وأن المملكة قامت بأدوار قيادية لحماية الأمن الخليجي وتعزيز وحدة الصف وإنهاء الخلافات على مر التاريخ.

وأوضحوا لـ"اليوم" أن المملكة تؤمن بأهمية الحل السياسي في كافة المشاكل والتوترات ليقينها بأنه السبيل لتجاوز كل المشكلات وتلافي كل التحديات، والتغلب على كافة العقبات التي تهدد دول المجلس، وأشادوا بحرص خادم الحرمين الشريفين على دول المجلس من خلال مواقفه الدائمة وتوجيهاته الحثيثة والمستمرة بحل الخلافات التي قد تنشأ في إطار حرصه على تقوية العلاقات بين حكومات وشعوب المنظومة الخليجية.

طاولة الحوار أقصر الطرق لتقريب وجهات النظر

قال الباحث والمحلل السياسي مبارك آل عاتي: أكدت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سعيها الدائم الدؤوب لاحتواء كل خلاف، وأن طاولة الحوار والحلول السياسية هي الكفيل بتقريب وجهات النظر واحتواء التوتر حتى لا يتحوّل إلى نزاع وصراع، وتجاوب المملكة مع وساطة دولة الكويت نابع من إيمانها بأن الخلاف الخليجي لا يحل إلا تحت مظلة البيت الخليجي فقط، ولذا تعاونت المملكة مع القيادة الكويتية في سبيل تقريب وجهات النظر بين الدول الأطراف في الأزمة الحالية القائمة لاحتواء الأزمة وعلاجها بالطرق الدبلوماسية، وبحلول حقيقية تنهي القضية، ولا تسمح بعودتها، فسياسة المملكة التاريخية تعتمد المحافظة على وحدة الصف وحل الخلافات الخليجية - الخليجية، ودعم أواصر التعاون العربي والإسلامي.

وأشار "آل عاتي" إلى أن خادم الحرمين الشريفين "رعاه الله"، يتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس، وصون أمنه والذود عن مكتسباته، وقد تجلّى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الإستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في العام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

صمام أمان للبيت الخليجي في مواجهة التحديات

أوضح المحلل السياسي يحيى التليدي أن السعودية جعلت مسألة تحصين البيت الخليجي من الداخل من أولويات السياسات الخارجية للمملكة، ولعبت الدبلوماسية السعودية أدوارًا محورية لتعزيز قوة ومتانة مجلس التعاون الذي يعتبر صمام أمان دول المجلس من خلال إيجاد آليات عملية داخل البيت الخليجي للتعامل مع التباينات الخليجية ـ الخليجية، والاستجابة للتحديات الأمنية الطارئة التي تمس دول مجلس التعاون، الذي مرّ على مدار العقود الأربعة الماضية بتحديات تراكمية فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة المملكة، وتعاون شقيقاتها إلى بر الأمان بحنكة وحكمة القيادة السعودية، حيث كان للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون، وقد تجلى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الإستراتيجية ومن أهمها رؤية الملك سلمان في عام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

وأضاف "التليدي": إن ما بذلته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قاد لتحقيق الإنجاز التاريخي والاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي. وعلى مدار تاريخها لعبت المملكة دورًا قياديًا في تحصين مجلس التعاون ضد أي اختراقات، والترفع به عن أي مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربّصت بأمنه وهددت دوله، واستهدفت تماسك وحدته. ودافعت عن الكيان الخليجي وقضاياه، وعن أمن كل دوله، واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية.

تثبيت قواعد الكيان وتقوية دعائمه

ذكر المستشار القانوني وخبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال محسن الحازمي: «يحظى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله"، بعلاقات وثيقة برموز الدول الأعضاء، وتوجيهاته مستمرة في وضع الحلول المناسبة والملائمة لحل كافة الخلافات والمشاكل والمعوّقات التي تؤدي إلى تعطيل عمل المجلس ومسيرته ودوره الريادي في استمرارية التنمية المستدامة لكافة شعوب المنطقة، والعمل على تقوية العلاقات فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس، لما يحظى به من تقدير واسع وبالغ الأهمية ولأدواره المتعددة والتاريخية المتمثلة في حفظ كيان المجلس ومكتسباته، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات.

وقد سعى خادم الحرمين الشريفين مع قادة دول المجلس من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيّرة والتنسيق في مختلف المواضيع ذات العلاقات المشتركة، كما للمملكة الدور الفعّال الأكبر في دعم منظومة المجلس ومسيرة العمل المشترك، والتي تتجلّى في العديد من الإسهامات والمشاريع الإستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في عام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود فيما بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، والعلمية، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.

وأضاف "الحازمي" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله"، أكد في مناسبات عديده دعم المملكة الكامل للدول الأعضاء والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون، وأن مسؤولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي، حيث إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، فقد حرص "يحفظه الله"، على ضرورة أن يعمل جميع قادة دول المجلس على وحدة الصف الخليجي وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام في تغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار ووحدة الدول الخليجية.

مكانة دولية وثقل سياسي تحت "مظلة الإخوة"

أكدت الأكاديمي المتخصص في السياسات السكانية والتنمية لدول الخليج العربية د. عبلة مرشد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو الكيان المؤسسي التنظيمي الذي اتفقت دوله، واجتمعت قياداته ليكون البيت المشترك والمظلة التي تجتمع فيه جهود الإخوة، وتنسق عبره السياسات المشتركة الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية لصالح دول المجلس مجتمعة، وبما يسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وقد ساهمت الظروف الجغرافية للموقع وبظروفه الطبيعية، والتجاور المكاني في أرض شبه الجزيرة العربية؛ في وجود تاريخ مشترك وتحديات مشتركة كذلك قاربت بين شعوبه، وكان لتداخل العلاقات الاجتماعية بين سكانه وتشعّب أواصر النسب بين قبائله بحكم الجوار، علاوة على ظروف التنمية المتقاربة وطبيعة ظروفه الاقتصادية المتشابهة، دور كبير في أهمية وجود ذلك الكيان المشترك، لتنطلق منه الرؤى الموحّدة والإستراتيجيات والخطط المشتركة في رسم التوجهات السياسية والاقتصادية والأمنية لدوله؛ بما ينعكس على مكانة دولية وثقل سياسي وأمن إقليمي لدوله، وذلك في إطار من التطلعات والأهداف المشتركة والجهود الساعية نحو ازدهار متنامٍ ونمو اقتصادي وتنموي لدوله مجتمعة، ومما لا شك فيه أن جهود المملكة العربية السعودية التي تمثل الأخت الكبرى بين أخواتها الخليجيات، لها دور كبير في تعزيز مكانة المجلس وتمكينه من الإنجاز المشترك، وفي العمل المستمر على التقريب بين وجهات النظر، ومعالجة الاختلافات التي تستهدف إضعاف قوة دول المجلس بتفكيك وحدته وزعزعة أطرافه بالتدخلات الخارجية.

وقد تضمنت رؤية الملك سلمان 2015 في تطلعاتها، مصداقية لجهود المملكة، ومساعيها في استشعار أهمية وحدة الصف الخليجي، وقوة شوكته بالعمل على تحقيق التكامل بين دول المجلس أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا، بما يكفل قوة مشتركة واستقرارًا وأمنًا شاملًا لجميع دوله، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والتحديات الإقليمية التي تهدد أمن الخليج وعروبته، وأن في احتضان المملكة مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض، وما يجده من دعم مستمر ليعكس مستوى استشعار المملكة مسؤوليتها الخليجية نحو أخواتها في ذلك الدعم والمساعي الحثيثة نحو وحدة الصف الخليجي، وتحقيق تطلعاته، بما يدعم قوته وتمكنه ضد أي اختراق أو زعزعة لأمن دوله.

نموذج للتكاتف العربي وحفظ الأمن القومي

أشار المحلل السياسي حمود الرويس إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نشأ على الحب والتفاهم وتقديم المصالح الخليجية المشتركة، وحفظ الأمن القومي الخليجي، وكان نموذجًا تتطلع له الدول العربية في بناء تحالفات مماثلة، ولكن لصدق نوايا القيادات الخليجية، بقي هذا التحالف الإستراتيجي قائمًا على مستوى القيادات والشعوب التي تربطها الكثير من العلاقات الدينية والعرقية والجغرافية، وبذل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "أيّده الله"، منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض جهودًا في التنسيق مع القيادات الخليجية لدعم جهود المجلس، وازداد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتفاف قادة دول مجلس التعاون الخليجي بأول زيارات خارجية له إلى دول مجلس التعاون الخليجي إيمانًا منه بدور المجلس في حفظ الأمن القومي العربي، والذي تمثل فيه دول مجلس التعاون الخليجي نموذجًا للتكاتف العربي، فكانت رؤيته بترتيب وتعاون البيت الخليجي للوقوف صفًا واحدًا في وجه المشاريع الإقليمية الهدامة، والتي تقف صخرة مجلس التعاون الخليجي في وجه الخطر المُحدق، ولنا في تجربة البحرين مارس 2011، ومصر يونيو 2013 مثال قوي.

وأضاف «الرويس»: دعم خادم الحرمين الشريفين لقوات درع الجزيرة التي تمثل التكتل العسكري العربي الوحيد القائم وجعله نواة لتمرين رعد الشمال، والذي شارك فيه أكثر من 120 ألف عسكري، وجعل قوات درع الجزيرة نواة للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ودعم جهود مجلس التعاون الخليجي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم، وكل هذه الجهود دلالة واضحة على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله"، على دعم مجلس التعاون الخليجي الذي أُنشئ ليبقى، ولتبقى خلافاته الطارئة في داخله، وتُحل في ردهات المجلس، كما حدث في الأزمة الإماراتية العمانية، والأزمة القطرية 2013 و2014 و2017 إيمانا منه بقدرة المجلس على حل قضاياه بعيدًا عن تدخّلات الدول الأخرى، وللمكانة التي يتبوّؤها خادم الحرمين الشريفين في قلوب الشعوب الخليجية، والثقة التي توليها قيادات دول مجلس التعاون الخليجي له، فإن جهوده دائمًا ما تُثمر عن خير لدول الخليج والعالمَين العربي والإسلامي.