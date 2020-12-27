شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 15 واجهة تجارية.. وتأهيل 20 مطعما بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

عالجت بلدية وسط القطيف 15 واجهة لمنشآت تجارية واقعة على الطرق العامة، ضمن مبادرة «رقابة وثقافة»، التي تنفذها للارتقاء بالمنشآت الغذائية، وجودة الغذاء وتحسين المشهد الحضري.

وواصلت بلدية القديح جهودها في مبادرة «غذاؤكم بأيدٍ أمينة»؛ للتأكد من سلامة الأغذية والعاملين فيها، وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية بشكل آمن، ونتج عنها تطوير وتأهيل أكثر من 20 مطعمًا ومقهى.

وأكد رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني استمرار الجولات الخاصة بمبادرة «رقابة وثقافة»، للتركيز على التوعية وتثقيف المنشآت بضوابط وأهمية تطبيق الاشتراطات والأنظمة التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن بلدية تاروت مستمرة أيضًا في الجولات الخاصة بمبادرة «كيف ترتقي بمنشأتك الغذائية؟»، والتي تُعنى برفع مستوى كافة المنشآت الغذائية بأسلوب علمي، وتثقيف العاملين فيها.

وأوضح أنها تستعد لإطلاق مبادرة «مصدرها»، والتي تستهدف محلات تصنيف اللحوم والدواجن.

ولفت الحسيني إلى أن هذه المبادرات الرقابية تهدف لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتعزيز إجراءات الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة والبيئة.