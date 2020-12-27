شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو وجامعة الإمام عبدالرحمن تستثمران بالأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

وقع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، والنائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية ، أحمد السعدي، أمس، اتفاقية تعاون لتمويل وتأسيس «كرسي أرامكو للأمن السيبراني» في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، بهدف تعزيز الأبحاث والابتكارات ونقل التقنية في مجال إدارة وهندسة الأمن السيبراني.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر الوزارة في الرياض، بحضور وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، أن الاتفاقية امتداد لعدة كراسٍ علمية تم تأسيسها خلال السنوات الماضية بالتعاون مع العديد من الجهات في المجتمع لدعم البحث العلمي وريادته على المستوى الإقليمي والعالمي عن طريق استقطاب الباحثين المتميزين محليًا ودوليًا لتشجيع العمل المشترك وتحقيق التكامل والتطوير الدائم للحفاظ على أمن ومستقبل المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها الطموحة 2030م.

وبيّن النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن الشركة تهتم بالاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة المتغيرات التقنية المعاصرة للتعامل مع التهديدات الأمنية وتعزيز الأمن السيبراني عن طريق الشراكات مع الجهات الرائدة في هذا المجال، مضيفا إن إنشاء الكرسي العلمي يجسد جانبًا من الشراكة بين الجامعة وأرامكو السعودية بما يسهم في دعم عجلة البحث العلمي وريادته.

ولفت نائب رئيس أرامكو لتقنية المعلومات، يوسف العليان إلى أهمية إنشاء الكرسي مع الجامعة لتطوير البحوث والمناهج العلمية في مجال الأمن السيبراني، معتبرًا أن هذه الاتفاقية هي امتداد لجهود أرامكو في مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية في المملكة. وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد الحربي إن إنشاء الكرسي يجسد جانبًا من الشراكة القوية والمميزة والدائمة بين الجامعة وأرامكو بما يسهم في دعم وتشجيع البرامج الأكاديمية وإجراء البحوث العلمية ذات الجودة العالية والأثر على الجهتين وكذلك على الوطن والمجتمع، كما تترجم وتشمل هذه الاتفاقية تعزيز الاستثمار الفكري والتميّز في مجال الأمن السيبراني من خلال التأليف وترجمة الكتب الرائدة والحديثة.