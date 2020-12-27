شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حقلي لتوعية المزارعين بمكافحة «السوسة الحمراء» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، على ضرورة تعريف المزارع بأهم الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ومكافحتها والتي تسبب خسائر اقتصادية على إنتاج النخيل بشكل مباشر أو غير مباشر لا سيما حشرة سوسة النخيل الحمراء والتي تعتبر من أهم آفات أشجار النخيل بالمملكة.

وأوضح خلال يوم ميداني نفذه فرع الوزارة ممثلاً ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف، بعنوان «أهم آفات النخيل واستراتيجية مكافحتها» في إحدى مزارع بلدة القديح، أن البرامج والأنشطة التوعوية الإرشادية وورش العمل والحقول الإرشادية تساهم بشكل فاعل في رفع المستوى المعرفي للمزارعين مما ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين.

وبدأ اليوم الحقلي بشرح عملي بين خلاله م. حبيب العقيلي طريقة العلاج المتبعة لعمليات الفحص والعلاج منذ بداية نشأة البرنامج حتى يومنا الحالي وأهمية معرفة الآفات الحشرية التي تصيب النخيل وطرق مكافحتها. وألقى م. باسم المطرود شرحا موجزا حول كيفية الفحص والعلاج بالطرق التقليدية باستخدام المطرقة والإزميل.

واختتم م. مؤيد الحايك بتوضيح أحدث الطرق المستخدمة في علاج النخيل المصاب بواسطة جهاز ذات الضغط المنخفض، وتطرق لكيفية استخدام أقراص الفوسفيد الألمنيوم في العلاج المستخدمة حديثا، كما أكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام هذه الأقراص، حيث طبقت تجربة عملية بكيفية استخدامها، مشيرا إلى أن استخدامها لابد أن يكون عن طريق فني مختص حفاظا على سلامة الجميع.