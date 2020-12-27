شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 وافدين يعملون لحسابهم الخاص والان نبدء بالتفاصيل

واصل مكتب العمل بمحافظة الجبيل حملاته التفتيشية للأسبوع الثاني على التوالي بمشاركته في لجنة التوطين بالمحافظة لضبط سوق العمل ومتابعة التزام أصحاب الأعمال بضوابط ولوائح الوزارة وقراراتها. جاءت الحملة التفتيشية بالشراكة مع الجهات الأمنية لوزارة الداخلية ووزارة التجارة ومفتشي الهيئة الملكية ومحافظة الجبيل في الجبيل الصناعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 وافدين يعملون لحسابهم و١١ مخالفة للفقرة 20 من نظام العمل. وحث مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش جميع المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد»، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

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