شكرا لقرائتكم خبر عن 158 مخالفة في 40 جولة سرية بأسواق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس بلدية شرق الدمام م. حاتم الغامدي، أنه ضمن جهود تكثيف الرقابة للأنشطة الصحية المتعلقة بصحة المستهلك، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين لمواجهة جائحة «كورونا»، أطلقت البلدية مبادرة «الرقابة السرية»، من خلال زيارة تسوق يقوم بها المراقب دون ارتدائه الزي الرسمي للمنشآت الصحية مثل المطابخ أو مراكز التسوق أو المطاعم، ويتم من خلالها التأكد من التزام المنشأة بالإجراءات والاشتراطات الصحية.
وأبان الغامدي أن المبادرة تتمثل في تشكيل فريق عمل من المراقبين الصحيين لزيارة المنشآت الصحية دون ارتداء الزي الرسمي والتعامل مع القائمين على المنشأة كأي متسوق عادي مع ملاحظة ورصد المخالفات الصحية الظاهرية والتحقق من الإجراءات الوقائية بعين المتسوق أولا، ثم بعين المراقب الصحي عند نهاية الجولة.
وأشار إلى ضبط مخالفات متعلقة بالتهاون بالإجراءات الاحترازية كعدم قياس درجة الحرارة للزبائن وعدم لبس الكمام بالشكل الصحيح وعدم لبس القفاز أثناء تحضير الطعام والسماح بدخول أشخاص غير مرتدين للكمام وعدم تطبيق التباعد داخل المنشأة، وجرى تحرير المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية.
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