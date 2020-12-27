شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التشوه البصري بواجهة الجبيل البحرية والان نبدء بالتفاصيل
ويعد الكورنيش الشمالي من الواجهات التي عليها إقبال سواء للمتنزهين أو ممارسي رياضة المشي. ويطالب المواطنون بأن يكون في أبهى حلة لكي يعطي صورة جميلة عن المحافظة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وقال المواطن سعيد فهد، من ممارسي رياضة المشي، إن الأسوار القديمة لا تتناسب مع أهمية ومكانة مدينة الجبيل من حيث إنها وجهة للسياح بشكل عام، مبينا أن الصدأ وعدم نظافة الأسوار واضحان لمرتادي الكورنيش بشكل يجعله تشوها بصريا، مناشدا بضرورة تكثيف حملات التنظيف بشكل مستمر ويومي.
وأضاف المواطن عبدالمجيد جمعان، إن الكورنيش الشمالي يجب أن تضاهي روعته جميع متنزهات الجبيل الصناعية المجاورة من حيث النظافة وجمال محتوياته، وإزالة جميع التشوهات البصرية أو الملوثات البيئية.
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