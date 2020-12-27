شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شركتين بإزالة خرسانة من أراض فضاء والان نبدء بالتفاصيل

احتجزت بلدية الخبر معدتين لشركتي خرسانة، إثر قيامهما بضخ الخرسانة في الأراضي الفضاء في العزيزية وتطبيق الغرامة وإلزام الشركتين بتنظيف الموقع.

وأغلقت البلدية أحد مراكز الهايبر ماركت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وتنظيم المرتادين، وتطبيق لائحة الغرامات على المركز، وذلك ضمن جهودها لمراقبة تطبيق التدابير الوقائية التي أعلنت عنها الجهات المختصة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وواصلت إدارة النظافة جهودها في تحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية من خلال مسح وتنظيف الأراضي الفضاء.

وكانت إدارة الحدائق انتهت من تنفيذ حديقة الزيتون بحي التحلية على مساحة 9925م2، والتي تضم مسطحات خضراء ومجموعة متكاملة لألعاب الأطفال وكراسي للجلوس وملعب كرة قدم مزروعا بالنجيل الصناعي، وملعبا رمليا لكرة الطائرة، ومضمارا للمشي.