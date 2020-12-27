شكرا لقرائتكم خبر عن تذليل معوقات العمل بتقاطع شارعي الخليج والرياض والان نبدء بالتفاصيل

اطلع أعضاء اللجنة الفنية التابعة للمجلس البلدي بمحافظة القطيف وعدد من أعضاء المجلس، وبمشاركة مسؤولي إدارة المشاريع بالبلدية على سير العمل بموقع تقاطع شارع الخليج وشارع الرياض، ومتابعة انتظامه مع الجدول الزمني للمشروع، والأجزاء المنفذة منه، وشددوا على ضرورة تذليل المعوقات، بهدف إنجاز المشروع بكافة تفاصيله وفتحه للجمهور دون تأخير.

وبدأت بلدية محافظة القطيف العمل بالمشروع في أكتوبر الماضي وينتهي بتاريخ 22 ذو الحجة 1442هـ، وخصصت له ميزانية 9 ملايين و500 ألف ريال، ولفتت قبل أيام إلى أن نسبة الإنجاز الحالية بالمشروع بلغت 41%، مؤكدة أن الأعمال تسير حتى الآن بشكل منتظم وحسب الجدول الزمني المعتمد.

واعتمدت البلدية المشروع لتطوير التقاطع، الذي يعتبر أحد أربعة مشاريع محيطة بالموقع، وقامت بإزالة الدوار نتيجة لكثافة الحركة المرورية عليه، وذلك لتسهيل الحركة والانسيابية داخل المحافظة وخاصة أن المشروع يعتبر بوابة لسوق السمك الحضاري، ومرفأ وفرضة مدينة القطيف.

وأشارت إلى أن المشروع يمر بعدة تحديات منها، ألا يكون هناك إغلاق كامل لمنطقة العمل لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وسيتم خلال الفترة القادمة فتح الحركة المرورية للمسارات التي تنتهي بها أعمال الإسفلت، وسيستمر العمل في باقي مكونات المشروع، وسيكون التطوير بمسافة 1000 متر من كلا الاتجاهين للطريقين وإلغاء الدوار، وسيستبدل الدوار بإشارة مرورية ذكية، وسيكون عمل التطوير في كل من الطريقين بعمل 5 حارات لكلا الاتجاهين، و3 حارات باتجاه طولي وحارتين للمتجه يسارا لعملية الدوران، كما سيتم افتتاح طريق فرعي منفصل عن طريق الخليج المؤدي إلى سوق السمك.