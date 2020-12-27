رقم الراجحي الموحد وطرق التواصل مع البنك

رقم بنك الراجحي الموحد المجاني، من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يود العملاء التواصل مع خدمة العملاء في حالة التعرض لأي مشكلة أو للاستفسار عن أي خدمة من الخدما المميزة التي يوفرها البنك سواء كانوا من العملاء الجديد أو القدامي.

وسنوضح في السطور التالية، الرقم الموحد المجاني لبنك الراجحي، والرقم الدولي، وطرق التواصل مع البنك المختلفة.

الرقم المجاني للجوال ببنك الراجحي

أتاح بنك الراجحي عدد من الأرقام، يمكن للأفراد عبرها التواصل مع خدمة العملاء بشكل مجاني دون دفع أي رسوم للاستفادة من الخدمات المتاحة والرد علي جميع الاستفسارات، وطرح المشكلات والمقترحات الخاصة بالعملاء وإنهاء المعاملات البنكية دون الذهاب إلي فروع البنك لتوفير للوقت والجهد عليهم خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، ويمكن للأفراد التواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي بشكل مجاني عبر هذه الأرقام:

عملاء البنك الحاليين: يمكن لعملاء البنك الحاليين الاتصال علي الرقم المجاني 920003344.

العملاء الجدد: يمكن للعملاء الجدد الاتصال بخدمة العملاء عند طريق الرقم 8001241222.

عملاء الخاصة والتميز: يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء عبر الاتصال علي الرقم 8001248880.

الرقم الموحد لبنك الراجحي

وفر بنك الراجحي، لجميع عملائه الجدد والقدامي والخاصة والمميز، رقم موحد، يمكنهم التواصل من خلاله مع البنك والرد علي الاستفسارات ومعرفة الخدمات التي يوفرها البنك عبر الجوال والاتصال دون الذهاب إلى فروع البنك المختلفة والمنتشرة في ربوع مناطق المملكة عبر تسجيل خدمة الهاتف المصرفي للبنك ويمكن الحصول على رقم سري جديد في حالة نسيان الرقم الخاص بالعميل والرقم الموحد لجميع العملاء هو 920000084.

الرقم الدولي للراجحي

أتاح بنك الراجحي لعملائه الذين يتواجدون خارج المملكة العربية السعودية، رقم دولي لهم، يمكنهم من خلال هذا الرقم إنهاء جميع المعاملات البنكية ومعرفة الخدمات التي يوفرها البنك دون تحمل أعباء الذهاب إلي زيارة فروع البنك عبر الأرقام التالية:

العملاء الحاليين: يمكن الاتصال للعملاء الحاليين من الخارج علي الرقم الدولي 00966114603333.

عملاء الخاص والتميز: يمكنهم الاتصال من خارج المملكة علي الرقم 8001248880.

كيفية الاستعلام عن شكوي ببنك الراجحي

يتعرض بعض العملاء لمشكلة معينة مثل التعرض لعميلة احتيال أو لضياع بطاقة الصراف الخاص، أو أي مشكلة أخري، حيث خصصت لهم إدارة بنك الراجحي رقم خاص للرد علي جميع الشكاوي لكافة العملاء، وحل المشكلات ومتابعتها أول بأول دون الذهاب إلى فروع البنك ، بالإضافة طرح المقتراحات للبنك وتقديم الشكاوي عبر رقم بنك الراجحي للمجاني للجوال المخصص للشكاوي “8001244455”

البريد الإلكتروني لبنك الراجحي

ويمكن لعملاء بنك الراجحي التواصل مع خدمة العملاء عن طريف البريد الإلكتروني الخاص بالبنك وإرسال رسالة عن طريق الإيميل وهو : [email protected]