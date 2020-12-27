شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 10270 مستفيدا من العيادات الطبية التغذوية بمديرية الخوخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية، إذ استفاد من خدماتها نحو 10270 مستفيدا خلال الفترة من 10-16 ديسمبر الجاري. إذ راجع قسم الرعاية التكاملية 1612 مستفيدا، وعيادة التحصين 181 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 293 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات، وعيادة الصحة الإنجابية 254 مريضا، وقسم المصابين بالأوبئة 650 مستفيدا، وقسم التغذية العلاجية 235 حالة، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين. كما أجري الفحص المخبري لـ2390 مريضا، وصرفت الأدوية لـ3229 مريضا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1106 أشخاص، وقسم التوليد 23 مستفيدا، وقسم التنويم حالة واحدة، وقسم نقل الدم 10 مراجعين.



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