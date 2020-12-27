شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم الشرعية»: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً سقط داخل اليمن والان مع التفاصيل
وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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