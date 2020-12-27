شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يبدأ جولاته التفقدية على المشاريع.. جدة أولاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة اليوم (الأحد).

ويقف الفيصل خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها، ثمّ يرأس في مقر المحافظة اجتماعاً للمجلس المحلي يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية، كذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة لتحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية، ويحرص خلال زياراته لمحافظات المنطقة، على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.