شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد الإدارة العامة».. بيت الخبرة في «التنمية» وطنياً وإقليمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يسهم المعهد في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة 8875 فرصة تدريب عن بعد في برامج القدرة الواحدة والموجهة المساهمة في رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم بشكل علمي وعملي برامج اللغة الإنجليزية والإعدادية والدبلوم فوق الجامعي الاستفادة من برامج المعهد عبر منصة «إثرائي» مبادرات المعهد في برامج الرؤية فعالة خدماتنا للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية

يعد معهد الإدارة العامة من أعرق بيوت الخبرة في مجال التنمية الإدارية على المستويين الوطني والإقليمي، وله دوره الكبير والمهم في ميدان التطوير الإداري لأجهزة القطاع الحكومي، من خلال رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم بشكل علمي وعملي لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.

وخلال فترة جائحة كورونا استمر فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدمة عن بعد، كما أكد مدير عام الفرع الدكتور ياسر هوساوي في حواره الخاص مع "الخليج 365"، حيث وفر الفرع 8875 فرصة تدريب، كما استفاد 800 دارس من برامج اللغة الإنجليزية والإعدادية والدبلوم فوق الجامعي، مشيراً إلى أن المعهد أسهم وبشكل فعال في برامج رؤية المملكة 2030 ومبادراتها من خلال تفعيل مجموعة من المبادرات الوطنية.

وإليكم نص الحوار:

• ما الدور الوطني لمعهد الإدارة العامة في تحقيق التنمية الإدارية؟

•• صدر قرار إنشاء معهد الإدارة العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/‏10/‏1380 الموافق 10/‏4/‏1961، باعتباره مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية؛ لتحقيق هدف وطني تنموي وهو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم بشكل علمي وعملي لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني.

ويسهم المعهد في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال التنمية الإداري. وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عمل المعهد على تطوير خطته الاستراتيجية مؤخراً بفكر متجدد وطموح يضمن استمراره كصرح شامخ في طليعة مؤسسات القطاع الحكومي والقيام بدوره المنوط به لريادة مسيرة التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية وتطويرها وفق تطلعات ولاة أمرنا، يحفظهم الله.

ويعتبر معهد الإدارة العامة من أعرق بيوت الخبرة في مجال التنمية الإدارية على المستويين الوطني والإقليمي، وله دوره الكبير والمهم في ميدان التطوير الإداري لأجهزة القطاع الحكومي وكان يحتضن أمانة اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تم إنشاؤها في عام 1383هـ وكان يرأسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث كانت اللجنة مختصة باتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق إصلاح الجهاز الإداري في القطاع الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أن معهد الإدارة العامة من أبرز الجهات الحكومية التي أخذت على عاتقها أهمية التعاون مع ودعم باقي الأجهزة الحكومية للدولة؛ بحكم اختصاصاته في مجالات: التدريب، والاستشارات، والبحوث، والتوثيق الإداري.

• ما دوره وإسهامه في تحقيق رؤية المملكة 2030؟

•• يسهم المعهد بشكل فاعل في برامج رؤية المملكة 2030 ومبادراتها من خلال مجموعة من المبادرات الوطنية منها على سبيل المثال لا الحصر البرنامج الوطني للتدريب عن بعد «منصة إثرائي»، بناء وتطبيق الإطار الوطني للتدريب، والبرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية.

• ما أبرز إنجازات فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، خلال العام المنصرم؟

•• انطلاقاً من دور معهد الإدارة العامة، فإن فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة مستمر في تقديم الأنشطة المختلفة وتعاونه الدائم مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة منذ إنشائه في عام 1394هـ، وأسهم فرع المعهد في دفع عجلة التنمية الإدارية في المناطق التي تقع ضمن نطاق أنشطته من خلال التدريب والاستشارات والبحوث والتوثيق الإداري؛ إذ وفر الفرع خلال السنة الماضية 22.825 فرصة تدريبية، والتحق بالتدريب به 1500 دارس من دارسي برامج الدبلوم بعد الثانوي التي تمتد ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، كما أتاح 100 فرصة تطويرية لموظفي القطاع الحكومي ضمن برامج الإيفاد التي تراوح مدتها من سنة إلى سنتين ونصف.

وعلى صعيد متصل، وتنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المعهد وإمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة (مبادرة كيف نكون قدوة بلغة القرآن)؛ فقد تم تدريب (406) متدربين من موظفي أجهزة القطاع الحكومي في المنطقة، وفي الدورة الخامسة «الحالية» (مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي) قدم المعهد حوالى 1000 فرصة تدريبية يعمل حاليا على تنفيذها ضمن إطار الاتفاقية ذاتها، كما قام المعهد بتصميم وتنفيذ برنامج الإدارة المحلية الاعدادي لمنسوبي الإمارة وذلك وفق الاحتياج التدريبي.

أما في ما يتعلق بتطوير القيادات والبرامج الخاصة، فقد نفذ الفرع من خلال الحلقات التطبيقية الموجهة للقيادات بالمنطقة (32) حلقة، إضافة إلى تنفيذ (27) برنامجا خاصا، وكذلك (4) محاضرات تثقيفية للحرس الملكي بالمنطقة، و(7) محاضرات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي مجال الخدمات الاستشارية، قدم الفرع خلال العام الماضي عدة دراسات استشارية، حيث تم تنفيذ دراستين استشاريتين لإمارة منطقة مكة المكرمة، وثلاث دراسات استشارية ضمن برنامج ضيوف الرحمن لتحويل بعض مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مغلقة بالتعاون مع مركز الأعمال بالفرع، إضافة إلى الانتهاء من تقديم دراسة استشارية لأمانة محافظة جدة، ودراستين استشاريتين لأمانة العاصمة المقدسة، ويقوم الفرع حاليا بتنفيذ المراحل النهائية لدراسة استشارية واسعة النطاق لجامعة أم القرى.

وكنظرة مستقبلية للدور الذي سيلعبه فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، وفي ظل الاستراتيجية الجديدة لمعهد الإدارة العامة حتى عام (2023)؛ سيستمر الفرع في الإسهام بفعالية في التنمية الإدارية في المنطقة، والتركيز على التعاون والشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات، كما سيتم تفعيل دور مركز الأعمال بالفرع بشكل أكبر في تقديم خدمات الفرع، وتمكين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع الثالث (غير الربحي) من الاستفادة من الخدمات الأساسية واللوجستية والموارد المتوفرة لدى الفرع؛ فالفرع يمتلك مبنى حديثا في موقع جغرافي مميز، تم تصميمه وبناؤه بشكل عصري وتم تزويده بأحدث التقنيات المتوفرة عالميا. ويعتبر فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة تحفة فنية ومعمارية فريدة لمنطقة مكة المكرمة عموما، ولمدينة جدة على وجه الخصوص.

• كيف استطاع فرع المعهد تنفيذ نشاطه التدريبي وبرامجه خلال جائحة كورونا؟ وما أبرز إنجازاته في هذا المجال بالأرقام؟

•• أولت الدولة جل اهتمامها بالتقنية وتعزيزها في كل المجالات التنموية بوطننا الحبيب؛ وليس أدل من ذلك على التوجه الطموح لدولتنا نحو تبني التعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي في أجهزة القطاع الحكومي، معتمدين في ذلك على البنية التحتية القوية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات، فالحمد لله كانت تسير الأمور بوتيرة طبيعية، ولم يؤثر تعليق العمل على مسار العملية التدريبية والخدمات التي يقدمها المعهد عموما والفرع خصوصا، حيث يتمتع المعهد بجاهزية البنية التحتية للتدريب الإلكتروني وتقديم مختلف الخدمات عن بعد لجميع المستفيدين، وفي حقيقة الأمر فإن فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة التزم بجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة بتعليق العمل مع استمرار خدمة المتدربين والدارسين عن بعد، حيث يتواصل التدريب الإلكتروني لدارسي البرامج الإعدادية والتدريبية عن بعد منذ بداية التحول إلى العمل عن بعد لجميع الجهات الحكومية من خلال تسخير أحدث تقنيات التعليم والتدريب التي استثمر المعهد فيها وسعى لتوفيرها منذ وقت بعيد؛ إيمانا منه بأهمية تلك التقنيات ودورها في تحقيق استراتيجيات وخطط وأهداف التحول الرقمي على المستوى الوطني، ووفر الفرع 8875 فرصة تدريب عن بعد في برامج القدرة الواحدة والموجهة، و(800) دارس ما بين برامج اللغة الإنجليزية والإعدادية والدبلوم فوق الجامعي، وبادر المعهد وعبر منصة «إثرائي» بإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع، مواطنين ومقيمين، والاستفادة من جميع خدماتها، وتعد المنصة إحدى المبادرات الحكومية الوطنية التي يقدمها المعهد في إطار رؤية المملكة (2030) وحصلت على عدد من الجوائز.