شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحصد المركز الأول في أولمبياد الرياضيات 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حققت السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020 الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية) بالشراكة مع مكتب التربية لدول الخليج العربي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وشاركت المملكة ممثلة في مؤسسة «موهبة» في الأولمبياد بإشراف وزارة التعليم بفريق ضم 4 طلاب سعوديين، هم: مروان الخياط وحمزة الشيخي وخالد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية. وتلقى الفريق تدريباً تجاوز 3000 ساعة على مدار السنوات الأربع الأخيرة، وفاز 4 طلبة سعوديين من طلبة التعليم العام ممن دربتهم «موهبة» بـ4 ميداليات (ذهبيتين وفضيتين)، وبذلك يرتفع رصيد المملكة في إنجازات المسابقات الدولية العلمية إلى 400 إنجاز، وترفع المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد العربي الدولي للرياضيات إلى 7 ميداليات.

وحقق الطالب حمزة إبراهيم ‏الشيخي الدرجة الكاملة 40/‏40 والميدالية الذهبية، وسبق له تحقيق 4 ميداليات دولية ذهبية و3 فضيات مع موهبة، فيما حقق الطالب مروان محمد الخياط الدرجة الكاملة أيضا والميدالية الذهبية، وسبق له تحقيق 9 ميداليات دولية مع موهبة؛ ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، كما حقق الطالب خالد الجابري الميدالية الفضية، وسبق له تحقيق 3 ميداليات دولية مع موهبة؛ فضيتين وبرونزية، فيما حصد الطالب محمد الدبيسي الميدالية الفضية، وسبق له تحقيق 3 ميداليات دولية مع موهبة؛ فضيتين وبرونزية. وشهد الأولمبياد منافسة 50 طالباً من المتميزين في الرياضيات من 13 دولة عربية، من خلال اختبار يشمل مسائل في الهندسة ونظرية الأعداد والجبر والتركيبات. وتعد هذه المشاركة الثانية للمملكة في الأولمبياد التي استضافت نسختها الأولى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في 2018 وحقق فيها الفريق السعودي 3 ميداليات وشاركت فيها 13 دولة عربية.