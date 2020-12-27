شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ الخليج 365: توطين مهنة المحاسبة بعد 170 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر "الخليج 365" أن تاريخ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهنة المحاسبة يبدأ في أول ذي القعدة 1442، أي بعد 170 يوماً، ويشمل 19 تصنيفاً للمهنة.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة القطاع الخاص في توظيف المحاسبين السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين ودعم التدريب والتأهيل الضروريين لضمان الاستقرار الوظيفي للمحاسبين ومنح أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة صنفت مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين إلى 19 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن في الوزارة وتشمل مهن: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخيلة، مدير الإدارة العامة للمراجعة، رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية.

وأوضحت الوزارة وفق الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوية سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن المحاسبية مثل (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تغيير المهنة، رخص العمل للمهنة آلياً للمنشأة) بالإضافة إلى عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين وفق النظام. فيما شددت الوزارة على أنها ستوقع العقوبات النظامية لأي تحايل في حالة ضبط أي عامل في المنشأة يمارس أياً من المهن المحاسبية المستهدفة بمسمى مهني آخر، يختلف عن المسمى المدون في رخصة العمل.

ويشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم. وتسعى الوزارة إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.