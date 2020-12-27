شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجرّب دواءً يوفر «مناعة فورية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس السبت، أن علماء من جامعة لندن وعدد من مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية يقومون بتجربة على دواء من الأجسام المضادة، من شأنه أن يوفر مناعة فورية من الإصابة بمرض كوفيد-19. وسيوفر هذا الدواء حماية طويلة المدى للمصابين الذين لن يجدي تطعيمهم باللقاح، ما قد يؤدي الى إنقاذ آلاف الأرواح. ويمكن إعطاء هذا العلاج باعتباره علاجاً تحتمه الطوارئ، للمرضى المنومين في المستشفيات، ونزلاء دور رعاية المسنين، وطلاب الجامعات. كما يمكن إعطاء هذا الدواء لأي شخص خالط مصاباً بالوباء، أو تعرض هو نفسه للعدوى، لمنع إصابته، حتى لو لم يكن قد تم تطعيمه باللقاح. وذكرت الصحيفة أن العلماء قاموا فعلياً بحقن هذا الدواء في 10 أشخاص، في نطاق تجربة أطلقوا عليها «مطاردو العواصف». ويأملون بأن يتمكنوا من تجربته في 1125 شخصاً في أرجاء العالم. وحصل كل من الأشخاص الـ10 على جرعتين متتاليتين من هذا العقار. ويأملون أن يسفر الدواء عن مناعة تدوم فترة تراوح بين ستة أشهر وسنة. وبدأ فريق من مجموعة العلماء المشار اليها تجربة أخرى لدرس استخدام هذا العقار على الأشخاص الذين لن يستفيدوا من اللقاحات الجديدة، كالمرضى المصابين بمشكلات في جهاز المناعة، أو الذين تهددهم مخاطر عالية، كتقدم السن، والإصابة بأمراض مزمنة. وكشفت «ديلي ميل» أمس أن هذا الدواء الذي أطلق عليه AZD7442 طورته شركة أسترازينيكا الدوائية التي تتولى إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي ابتكره علماء جامعة أكسفورد. وفي الولايات المتحدة؛ ذكرت دراسة نشرتها مجلة نيو إنغلاند الطبية، أن ثمة دلائل مشجعة على أن الإصابة بكوفيد-19 توفر مناعة قوية ضد الإصابة به مرة أخرى، على الأقل لمدة ستة أشهر. وأكدت الدراسة أن الإصابة الثانية بكوفيد-19 لمن تعافى منه «نادرة جداً». وأشارت إلى أنه تم رصد 1265 مصاباً تم تنويمهم في المستشفيات التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية. وخلال الأشهر الستة التالية لتعافيهم، جاءت إيجابية نتيجة فحص شخصين فقط منهم، لكن لم تظهر أعراض لديهما. وفي مقابل ذلك تمت مراقبة 11.364 شخصاً لم تكن لديهم أجسام مضادة. وخلال ستة أشهر تأكد تشخيص إصابة 223 شخصاً منهم.

وعلى صعيد متصل، قال علماء -طبقاً لبلومبيرغ وأسوشيتد برس أمس- إنه على رغم إعلان تركيا والبرازيل أن نسبة نجاعة لقاح شركة سينوفاك الصينية تصل إلى 90%، إلا أنه لا يوجد بعد تقويم تمكن الثقة به لمفعول اللقاح الصيني.

استشاري يصاب بحساسية من لقاح «موديرنا»

أبدت الجهات الأمريكية المختصة اهتاماماً كبيراً بإعلان استشاري طب الأورام في مركز بوسطن الطبي الدكتور حسين صدرزادة أنه أصيب بحساسية شديدة وأعراض أخرى، إثر خضوعه للتطعيم بلقاح شركة موديرنا الأمريكية، عشية عيد الميلاد، في المركز الذي يعمل فيه. وقال صدرزادة إنه شعر بالإعياء، والدوار، وتسارع ضربات القلب بعد تطعيمه. وهو أول رد فعل سالب للقاح موديرنا منذ بدء التطعيم به في الولايات المتحدة الإثنين الماضي. وذكر صدرزادة أنه شعر بخدر في لسانه، وانخفاض في ضغط الدم، وبتعرق شديد على رغم برودة الطقس. وذكر صدرزادة لصحيفة (نيويورك تايمز) أمس أنه مصاب أصلاً بحساسية من التهام الأسماك الصدفية (المحار). وقال إن الشعور نفسه الذي شعر به بعد خضوعه للقاح موديرنا. وتحقق الجهات المختصة في 6 حالات حساسية من جراء التطعيم بلقاح شركتي فايزر وبيونتك.