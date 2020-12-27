شكرا لمتابعة خبر عن غلق صرافات بالصبات الأسمنتية قبيل صرف الرواتب بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أغلقت أمانة منطقة جازان عددًا من الصرافات البنكية في بعض المحافظات، وذلك قبل ساعات من صرف الرواتب ما أثار تساؤلات الأهالي.

ومن جانبها أوضحت الأمانة أن السبب وراء قرار الإغلاق هو أن تلك الصرافات تعمل دون استكمال الإجراءات النظامية لممارسة نشاطها.

وكان الديوان العام للمحاسبة، أوضح أن هناك 25 بنكا من البنوك التجارية ، تمارس نشاطها دون ترخيص مزاولة نشاط وتراخيص للصرافات الآلية التي يتجاوز عددها 138 جهاز، إضافة إلى 65 رخصة منتهية لفروع البنوك.