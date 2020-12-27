شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وكيل أغلى سيارات بالمملكة " ناغي " يقتحم مجال الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اقتحم رجل الأعمال محمد ناغي، وكيل سيارات " بي إم دبليو " و " رولزرويس " مجال الاستثمار في الإبل. اقتحم رجل الأعمال محمد ناغي، وكيل سيارات " بي إم دبليو " و " رولزرويس " مجال الاستثمار في الإبل. ورحب رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، بمحمد ناغي وأعضاء غرفة جدة التجارية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. ورد ناغي على سؤال حول مقارنة سعر ناقة تبلغ مليونين ريال واستغراب البعض فيما ترتفع السيارات إلى أكثر من ذلك، قائلا: " رأيي ما هيعجبك، هذا رولز، مو جمل " .

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