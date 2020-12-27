شاهد..لحظة تلقي " العساف " لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تلقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، السبت، الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا. تلقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، السبت، الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وعدد من الوزراء والمسؤولين تلقوا اللقاح. ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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