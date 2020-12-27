شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " الزامل " يوضح حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا.
وأضاف " الزامل " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" لو شخص فاتته صلاة الفريضة ودخل إلى المسجد، فوجد آخر يصلي جالسا، فلا بأس أن يقتضي به مادام أنه لا يستطيع إلا هذه الحالة".
وتابع " الزامل ":" كون الشخص يصلي مع جماعة خيرا من أن يصلي وحده "، مستشهدا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم:" صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
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