شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " الزامل " يوضح حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسًا.

وأضاف " الزامل " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" لو شخص فاتته صلاة الفريضة ودخل إلى المسجد، فوجد آخر يصلي جالسا، فلا بأس أن يقتضي به مادام أنه لا يستطيع إلا هذه الحالة".

وتابع " الزامل ":" كون الشخص يصلي مع جماعة خيرا من أن يصلي وحده "، مستشهدا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم:" صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".