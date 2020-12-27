شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إبل سائبة تُربك قائدي المركبات على أحد الطرق بشقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو العشرات من الإبل السائبة على أحد الطرق السريعة في شقراء، ما يعرض حياة سالكي الطريق للخطر.

وبدا في المقطع، الذي التقطه مواطن بكاميرا هاتفه الجوال الإبل السائبة بلا راعٍ على طريق " جلاجل – الداهنة " بمحافظة شقراء بمنطقة الرياض.

ودعا متداولو المقطع الجهات المختصة لسرعة التدخل ووضع حل لظاهرة الإبل السائبة التي تهدد حياة قائدي المركبات وسالكي الطريق.