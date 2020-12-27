شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تعليقات مواطنين على موقف بطولي لشاب أنقذ سيارة وقائدها من حريق ضخم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر مواطنون عن إعجابهم الشديد بموقف بطولي لشاب أنقذ سيارة وقائدها من الاحتراق، حيث أثنوا على الدور الشجاع للشاب في إنقاذ المركبة وقائدها.

واعتبر المواطنون ما فعله الشاب ينم على تصرف حكيم وفطنة وشجاعة في التعامل السريع مع مثل هذه الأمور الخطيرة.

وكان انتشر مقطع فيديو لمواطن ينقذ سيارة وقائدها من الاحتراق بشجاعة، والذي حظي بتفاعل لافت من قبل متداوليه.

وبدا في الفيديو، النيران تلتهم السيارة، فيما قاد المواطن سيارته بسرعة عالية من أجل إنقاذ قائد المركبة من موت محقق، وهذا ما حدث بالفعل، وقام المواطن بإطفاء الحريق بطريقة احترافية.