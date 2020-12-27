شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خوجة يوضح سبب طلب الأمير سعود الفيصل مقابلة كاتب مغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدبلوماسي ووزير الإعلام الأسبق، عبدالعزيز خوجة، عن سبب طلب وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل مقابلة الكاتب المغربي محمد عابد الجابري.
وقال الفيصل طلب منه، أثناء عمله سفيرًا للمملكة بالمغرب آنذاك، ترتيب مقابلة مع الكاتب، بعد قراءة الفيصل لكتابه "نقد العقل العربي"، مشيرا إلى أن الكاتب ذُهل من ثقافة الأمير سعود الفيصل الواسعة.
وأضاف أن الفيصل واسع الاطلاع، وكان يطلب منه دومًا أشعار الكاتب الإنجليزي ويليام شيكسبير وقصائد من الجاهلية وغيرهما من مصادر الثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خوجة يوضح سبب طلب الأمير سعود الفيصل مقابلة كاتب مغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.