شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خوجة يوضح سبب طلب الأمير سعود الفيصل مقابلة كاتب مغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدبلوماسي ووزير الإعلام الأسبق، عبدالعزيز خوجة، عن سبب طلب وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل مقابلة الكاتب المغربي محمد عابد الجابري.

وقال الفيصل طلب منه، أثناء عمله سفيرًا للمملكة بالمغرب آنذاك، ترتيب مقابلة مع الكاتب، بعد قراءة الفيصل لكتابه "نقد العقل العربي"، مشيرا إلى أن الكاتب ذُهل من ثقافة الأمير سعود الفيصل الواسعة.

وأضاف أن الفيصل واسع الاطلاع، وكان يطلب منه دومًا أشعار الكاتب الإنجليزي ويليام شيكسبير وقصائد من الجاهلية وغيرهما من مصادر الثقافة.