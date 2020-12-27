بالفيديو.. استقبال أول الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالدمام بدءاً من هذا الموعد

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): يعتزم مركز التطعيم ضد يعتزم مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المنطقة الشرقية استقبال أول المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة. وتجهز وزارة الصحة من 80 إلى 100 عيادة لاستقبال الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في مركز التطعيم بمدينة الدمام، بدءا من الاثنين المقبل، كما يجري التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وجاهزية العيادات التي سوف تستقبل الراغبين في تلقي اللقاح. الجدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعددا من كبار المسؤولين تلقوا أمس الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

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