شاهد.. شباب الداهنة بشقراء ينظفون المتنزهات استعدادا لاستقبال محبي الكشتات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تطوع عدد من شباب الداهنة بشقراء لتنظيف المتنزهات استعدادًا لاستقبال ضيوفهم من محبي الكشتات خلال إجازة الربيع. تطوع عدد من شباب الداهنة بشقراء لتنظيف المتنزهات استعدادًا لاستقبال ضيوفهم من محبي الكشتات خلال إجازة الربيع. وأظهر مقطع فيديو قيام الشباب بتنظيف الحدائق ونزع الأعشاب الضارة استعدادا لاستقبال العائلات و الزائرين من محبي الكشتات. ونالت هذه اللافتة الإشادة من الجميع، حيث أظهرت مدى شعور الشباب بالولاء والانتماء وتقديم الأفضل من أجل بيئة صحية وآمنة.

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